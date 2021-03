Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Malcuit ancora titolare. Kucka falso nove

Sono state rese note le formazioni di Fiorentina-Parma, sfida di Serie A delle ore 15, valida per la ventiseiesima giornata. Nei viola assente lo squalificato Ribery, Bonaventura, non ancora al meglio, si accomoda in panchina in favore di Borja Valero. Seconda da titolare per Malcuit a destra, davanti c’è Eysseric con Vlahovic. D’Aversa invece si gioca le sue carte con un 4-3-3 in cui Kucka fa da falso nove, con la velocità di Gervinho e Karamoh ai suoi lati.

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Gervinho.

Allenatore: Roberto D’Aversa.