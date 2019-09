Fiorentina, Pezzella torna sul Napoli: "Ho goduto anche in quella gara, inutile dica com'è finita..."

German Pezzella, capitano della Fiorentina, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport è tornato anche sulla partita d'esordio col Napoli: "Mettendo sul piatto la voglia di fare calcio divertendoci. Ho goduto in Fiorentina-Juve anche se non abbiamo vinto. I nostri tifosi hanno visto una squadra capace di imporre le proprie idee contro i pluricampioni d’Italia. E ho goduto anche in Fiorentina-Napoli. È inutile che vi ricordi perché abbiamo perso quella partita. La società non pretende di conquistare subito un posto in Europa ma vuole una squadra che sia capace di giocarsela alla pari contro chiunque. Per il momento l’obiettivo è centrato".