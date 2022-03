Fiorentina, possibile recupero lampo per Piatek: può giocare già domani con la Polonia

Krzystof Piatek sta tentando il clamoroso recupero dopo l'infortunio subito in Nazionale contro la Scozia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Krzystof Piatek sta tentando il clamoroso recupero dopo l'infortunio subito in Nazionale contro la Scozia. Un lungo taglio sul tallone d'Achille sembrava costringerlo a saltare l'importante partita contro la Svezia, valida per la qualificazione al Mondiale in Qatar, ma grazie a una terapia sperimentale utilizzata dallo staff medico polacco, le possibilità di vederlo a disposizione domani, è salita al 50%. Normalmente, di fronte a questo tipo di infortunio ci vorrebbero tre settimane di recupero, ma lui sta correndo contro il tempo per essere presente. Il dottore della Nazionale Jaroszewski ha dichiarato in merito: "Da sabato Piatek indossa una medicazione sotto vuoto di ultima generazione, che accelera di tre volte la guarigione delle ferite e ti permette di allenarti regolarmente. È un metodo poco conosciuto, una soluzione non utilizzata nello sport. Non sappiamo quali saranno gli effetti definitivi, quando avremo rimosso la benda, tutto sarà più chiaro".