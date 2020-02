Fiorentina, Pradè sbotta dopo la diffida: "Non siamo le persone dipinte dal giudice, faremo ricorso!"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di fine mercato, ha parlato anche della multa con tanto diffida comminata dal giudice sportivo: "Dobbiamo chiudere qui questa situazione. In un momento così importante, la notizia sono gli investimenti del club. Vogliamo voltare pagina. Io sono una persona rispettata da tutti nel mondo del calcio, non penso di essere stato irriguardoso. Faremo ricorso perché faremo sentire le nostre ragioni. Non siamo le persone dipinte dal comunicato del Giudice. Si distoglie l'attenzione dal campo e dalla nostra crescita e non ci interessa".