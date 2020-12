Fiorentina, Prandelli elogia Callejon: "E' importante per noi come calciatore e come uomo"

Alla vigilia di Fiorentina-Hellas Verona, il tecnico viola Cesare Prandelli, nel corso della conferenza stapama si è soffermato su José Maria Callejon: "E' un professionista molto serio, è importante per noi come calciatore e come uomo. Sta recuperando bene la condizione. Il problema non è mai il ruolo, anche se non lo vedo mai come quinto a centrocampo. Se gioca, il centrocampo deve disporsi in maniera diversa".