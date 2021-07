Fiorentina, problema per Italiano: Amrabat si opera e salta tutto il ritiro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si interessa della situazione del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat alla luce dell'operazione che lo ha visto protagonista nella giornata di ieri: come spiega il quotidiano, l'ex Verona è stato operato ieri alla Clinique du Sport Mérignac in Francia, nei pressi di Bordeaux. L’intervento (di durata breve) resosi necessario per problemi legati alla pubalgia ed eseguito dal professor Reboul in anestesia locale, è perfettamente riuscito. Il centrocampista, che ha ringraziato tutti con un post sui social, dovrà star fuori 2-3 settimane saltando così interamente il ritiro di Moena che inizierà ufficialmente sabato e terminerà il prossimo 31 luglio. Pur non essendo un problema di grave entità, l’assenza di Amrabat è sicuramente un fastidio non da poco per Vincenzo Italiano che avrebbe voluto lavorare da subito su un giocatore chiamato alla riscossa dopo un’annata molto complicata a dispetto delle attese e del costo del cartellino.