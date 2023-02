Fiorentina, quando debutta Sirigu? Possibile rotazione con Terracciano tra Juve e Conference

L’edizione odierna de La Nazione ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina

L’edizione odierna de La Nazione ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina con la possibilità che i due portieri, fra Torino e Conference League, possano alternarsi. Non sarebbe da escludere infatti una rotazione Terracciano-Sirigu, come è stato nel corso della stagione quella fra il numero 1 viola e Gollini. Si attende infatti l’inserimento dell’ex Napoli ma la possibilità di un turnover fra i pali potrebbe essere reale.