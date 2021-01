Fiorentina, Ribery apre all'addio: "Non escludo un ritorno in Bundesliga"

Frank Ribery spaventa i tifosi della Fiorentina aprendo a un possibile addio. Queste le sue parole a Sport Bild: “Al momento penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla. Giocare a porte chiuse non è stimolante. A me il pubblico manca molto”.