Fiorentina, riflessione sulle condizioni di Sirigu: può avere spazio al ritorno col Braga

© foto di Giacomo Morini

In casa Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, c'è attenzione verso quelle che sono le prestazioni ed il momento di forma di Pietro Terracciano. Nelle ultime stagioni l'ex Empoli ha prima battuto la concorrenza di Dragowski e poi quella di Gollini, ma le ultime prestazioni hanno posto interrogativi sul suo rendimento e per il quotidiano Vincenzo Italiano sta riflettendo e in queste ore valuterà la forma di Salvatore Sirigu: dovesse dare buone risposte in allenamento, sarebbe proprio l'ex Napoli il portiere titolare in Conference League contro il braga giovedì sera.