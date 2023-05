Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: tanto turnover in vista delle finali europee

Fiorentina e Roma si sfidano al Franchi per una partita dal sapore quasi di un'amichevole vista l'attenzione di entrambe le squadre per le rispettive finali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina e Roma si sfidano al Franchi per una partita dal sapore quasi di un'amichevole vista l'attenzione di entrambe le squadre per le rispettive finali europee: i giallorossi impegnati mercoledì contro il Siviglia per l'Europa League e i viola impegnati il 7 giugno contro il West Ham per la Conference League. Tante riserve schierate da Italiano dopo la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì scorso contro l'Inter. Riposano in tanti e in tutti i settori del campo. Mourinho mischia giovani a giocatori più esperti, mandando in campo il giovane Missori a centrocampo insieme a Tahirovic e Wijnaldum, mentre in attacco la punta sarà Belotti. Ecco le formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: José Mourinho