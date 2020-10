Fiorentina-Samp, formazioni ufficiali: ultima al Franchi per Chiesa, novità per Ranieri

Federico Chiesa capitano, alla sua possibile ultima presenza in maglia viola. Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali della sfida valida per il 3° turno di Serie A tra Fiorentina e Sampdoria, in programma alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Eccole, nel dettaglio:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Caceres, Milenkovic; Chiesa, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All.: Iachini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri.