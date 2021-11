Fiorentina-Sampdoria, formazioni ufficiali: a sorpresa out Quagliarella e Gonzalez

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria. Mister Italiano lascia fuori Milenkovic e sceglie Igor al fianco di Venuti. In attacco fuori Saponara, dentro Sottil. Ancora panchina per Nico Gonzalez.

Nella Sampdoria mister D'Aversa sceglie Gabbiadini in coppia con Caputo lasciando in panchina l'ex Quagliarella. Adrien Silva prende il posto dello squalificato Ekdal, in difesa c'è Ferrari al fianco di Colley.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Verre, Thorsby, Adrien Silva, Candreva; Gabbiadini, Caputo