Fiorentina-Sassuolo, formazioni ufficiali: panchina per Amrabat, c'è Berardi titolare

Sorprese di formazione in casa Fiorentina per la gara contro il Sassuolo, con Italiano che ha confermato Bianco e Duncan a centrocampo, escludendo ancora una volta Amrabat dal 1'. Fuori anche Dodo, al suo posto Venuti. Dall'altra parte tutto risolto per Domenico Berardi, che partirà regolarmente dal 1'. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traore; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Alessio Dionisi.