Fiorentina-Sassuolo, la formazione ufficiali: out Berardi e Caputo, c'è Boga

Tre assenze eccellenti nelle formazioni ufficiali di Fiorentina e Sassuolo in vista del match del Franchi: Iachini esclude Cutrone mentre De Zerbi lascia in panchina sia Berardi per Defrel che Cauto per Traoré. Tra i viola torna titolare Chiesa che affiancherà Ribery in attacco, mentre i neroverdi cambiano anche in porta con Pegolo che prende il posto di Consigli. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Ribery

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Djuiricic, Boga; Defrel, Traoré