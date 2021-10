Fiorentina, seduta in vista del Napoli: a parte Saponara, ancora out Castrovilli

A due giorni dalla sfida col Napoli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è allenata all’interno dello stadio Franchi. Del gruppo a disposizione del tecnico non faceva parte Riccardo Saponara che secondo quanto riportato da FirenzeViola ha svolto lavoro personalizzato nel centro sportivo adiacente. Al gruppo ha fatto visita anche Gaetano Castrovilli: il centrocampista è ancora out per i postumi del brutto colpo al costato accusato a Genova che lo ha costretto anche ad alcuni giorni di ricovero in ospedale.