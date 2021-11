Fiorentina senza centrali col Milan, Italiano: "Ko anche i giovani, c'è Amrabat..."

Il tecnico viola Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Milan.

Come si pone fine alla "maledizione" in difesa?

"Sulle squalifiche non possiamo farci nulla. L'infortunio di Nastasic non ci voleva. Per lui poteva essere un'occasione importante da sfruttare. Il ragazzo è tornato dalla nazionale triste e mi spiace tanto perchè è un ragazzo che aspetta il suo momento, è un professionista esemplare e mi spiace tantissimo. Avevamo aggregato anche Lucchesi ma si è fatto male. Domani avremo una difesa nuova, abbiamo preparato alcune situazioni con un reparto nuovo e domani vediamo se siamo stati bravi".

In difesa schiererà un centrocampista adattato o giocatori di ruolo?

"Abbiamo Igor, Venuti, Amrabat, abbiamo Frison. Sono questi i nostri quattro centrali che domani affronteranno la prima della classe. Per loro sarà un bell'esame, un impegno difficile e sarà modo di confrontarsi con giocatori che in questo momento sono di alto livello".