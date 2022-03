Fiorentina senza Piatek contro il Napoli? Nei prossimi giorni valutazioni approfondite

Krzysztof Piatek si è infortunato al tendine d'Achille con la nazionale e Vincenzo Italiano rischia di doverne fare a meno per un po'.

Krzysztof Piatek si è infortunato al tendine d'Achille con la nazionale e Vincenzo Italiano rischia di doverne fare a meno per un po'. Come riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante della Fiorentina potrebbe saltare sia il derby con l'Empoli che la sfida al Napoli, in virtù del fatto che si tratti di una zona delicata. Nei prossimi giorni l'ex Milan farà ritorno a Firenze e sarà monitorato dallo staff viola.