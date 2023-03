Fiorentina show: battuto anche il Lecce, quarta vittoria di fila

La Fiorentina batte di misura il Lecce nel match della 27esima giornata di Serie A

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina batte di misura il Lecce nel match della 27esima giornata di Serie A: 1-0, decisivo l'autogol di Gallo nel primo tempo. Il Lecce non è mai riuscito ad accendere il secondo tempo come avrebbe voluto, anzi ha rischiato in alcune situazioni di dover incassare il raddoppio dei padroni di casa e si deve accontentare di un ko di misura: al Franchi termina 1-0, quarta vittoria consecutiva in Serie A per la Fiorentina.