Fiorentina show prima della finale: battuto 3-1 il Sassuolo

Alle ore 20:30 scendono in campo Sassuolo e Fiorentina, per la prima partita dell'ultima giornata. Di seguito le formazioni ufficiali

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Termina al meglio il campionato della Fiorentina, che si impone 1-3 in casa del Sassuolo. Primo tempo senza reti. Avvio di ripresa in controtendenza, il match si sblocca subito: merito del fiuto del gol di Cabral, abile nel tap-in dopo che Russo aveva respinto corto il cross di Terzic. Scavallata l'ora di gioco arriva a calciare in porta anche la squadra di casa, con Berardi che impegna in diagonale Cerofolini. È proprio il numero 10 neroverde a ristabilire la parità, mandato sul dischetto dalla mano galeotta di Cabral nella sua area: spiazzato Cerofolini e 1-1. La parità però resiste poco, merito di una parabola meravigliosa disegnata da Saponara.

I neroverdi accusano il colpo e crollano nel minuto successivo, quando viene espulso per doppio giallo Tressoldi. È il preludio al finale di dominio della Fiorentina, che trova anche il terzo gol con Gonzalez. Per rendere ancor più amaro il finale dei suoi, espulso anche Rogerio. Al triplice fischio di Marchetti è 1-3 Fiorentina, ora per l'8° posto rimane in corsa solo il Torino, ed entusiasmo in vista di Praga.