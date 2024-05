Fiorentina sorpassa il Napoli, Commisso: “Che attaccamento! Oltre stanchezza e difficoltà”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dopo la gara vinta per 2-1 in rimonta contro il Monza

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dopo la gara vinta per 2-1 in rimonta contro il Monza: "Davvero una grandissima partita, che siamo riusciti a recuperare e rimontare, in un momento fondamentale della stagione. Nonostante la stanchezza e le difficoltà, tutti hanno dimostrato grande attaccamento e voglia di fare sempre meglio e dare tutto fino all'ultimo. Forza ragazzi, avanti così!".