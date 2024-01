Fiorentina sotto all'intervallo: la sblocca il Sassuolo con Pinamonti

Basta un gol di Pinamonti a chiudere il primo tempo fra Sassuolo e Fiorentina. Una sorta di sorpresa vista la classifica delle due squadre, con i toscani che sono reduci da tre vittorie consecutive

Basta un gol di Pinamonti a chiudere il primo tempo fra Sassuolo e Fiorentina. Una sorta di sorpresa vista la classifica delle due squadre, con i toscani che sono reduci da tre vittorie consecutive. I neroverdi non soffrono praticamente mai, con Brekalo, Ikoné e Nzola che non riescono quasi mai a sfondare, nonostante il possesso palla sia a favore. Occasioni poche se non nulle da una parte e dall'altra.

Il Sassuolo la sblocca subito, dopo nove minuti, quando Kayode sbaglia a farsi attrarre dal pallone, lasciando a Pedersen il movimento alle sue spalle. L'esterno arriva fino in fondo e la dà indietro per Pinamonti che, aprendo il piattone, ha gioco facile per firmare l'1-0. Ed è un vantaggio meritato perché Kayode appena prima era riuscito a intervenire su un inserimento di Thorstvedt che poteva arrivare fino davanti a Terracciano, poi Pinamonti con un destro potente cerca l'incrocio, difettando di mira.

La Fiorentina fa fatica ad arrivare dalle parti dei difensori del Sassuolo. Brekalo ha pochi palloni giocabili, Ikone si accende a intermittenza, Nzola ne tocca poche. Così sono i padroni di casa ad andare più vicino al raddoppio che i viola al pareggio. Berardi segnerebbe deviando un tiro di Toljan, ma è in evidente posizione di offside, mentre Consigli è inoperoso nella prima mezz'ora se non per un paio di uscite alte, facili e senza particolari problemi. È anche vero che il Sassuolo ha la possibilità di difendersi comodamente per poi ripartire.