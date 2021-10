Fiorentina spenta e Venezia avanti 1-0 al 45': decide per il momento Aramu

Il Venezia termina il primo tempo in vantaggio 1-0 contro la Fiorentina dopo un primo tempo ben giocato contro una Viola tutt'altro che in palla. La Fiorentina scende in campo senza i sudamericani e nella costruzione del gioco si vede fin da subito. Pur mantenendo la palla, difficilmente i viola trovano lo spunto in verticale per mettere in moto gli attaccanti. Al contrario il Venezia gioca stretto e con grande determinazione, ripartendo veloce sulle fasce e sfruttando i tanti errori della formazione di Italiano.

Il primo brivido arriva grazie a Sottil, poi è Bonaventura a tentare il tiro da fuori, incontrando la risposta di Romero dopo la deviazione di Ceccaroni. Al 36' però è il Venezia a passare con una bell'azione di Henry che serve tutto solo Aramu al centro dell'area che deve solo appoggiarla alle spalle di Terracciano. Vantaggio che non stupisce per il rendimento in campo dei lagunari e soprattutto quello della Fiorentina, non all'altezza delle aspettative.