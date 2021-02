Fiorentina-Spezia, 3-0: tris dei viola e sorpasso in classifica sui liguri

La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. Dopo un primo tempo con poche emozioni in cui i liguri si sono fatti preferire creando qualche potenziale occasione, nella ripresa la situazione si è capovolta. La squadra di Prandelli è entrata con un altro piglio in campo e in venti minuti ha indirizzato il match grazie alle reti di Vlahovic e Castrovilli. Nel finale Eysseric ha chiuso la partita con un gol all’83’. Vittoria importante in chiave salvezza per i viola che con i tre punti superano in classifica proprio lo Spezia.