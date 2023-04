Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: Sottil dal 1', Semplici lancia Wisniewski

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spezia, in campo tra circa un'ora in questo sabato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spezia, in campo tra circa un'ora in questo sabato di Serie A. Alle prese con diverse assenze, gli ospiti di Leonardo Semplici trovano dall'inizio la novità Wisniewski al centro della difesa, con l'ex Zurkowski che parte da titolare nel centrocampo con Ekdal e Bourabia. In avanti, si rivede Nzola dopo la squalifica, con Gyasi e Maldini a completare il reparto e Shomurodov inizialmente in panchina. Nei Viola di Italiano grosse conferme: c'è Cabral a guidare l'attacco, mentre a centrocampo spazio per Mandragora e Castrovilli. Sottil gioca nel tridente con Bonaventura ed Ikoné, con Biraghi e Dodo a completare la difesa al fianco dei centrali Igor e Martinez Quarta.