Fiorentina su De Zerbi? Commisso lancia l’indizio: "Mi piacciono gli allenatori emergenti"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria della Coppa Italia da parte della Primavera viola che ha battuto in finale la Lazio al Tardini per 2-1: "Questa è la terza consecutiva, è un grande orgoglio per Firenze e per la Fiorentina - ha dichiarato a Sportitalia - Io sono solo uno spettatore, i meriti sono dei ragazzi e del mister Aquilani. Quest'ultimo ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Mi piacciono gli allenatori emergenti, non quelli vecchi come me (ride, ndr)".