Fiorentina, tempi di recupero più brevi per Piatek: può farcela già per la Svezia

Il ritorno a Firenze di Krzysztof Piatek, almeno per il momento, è rimandato. La Federcalcio polacca confida infatti di poterlo ancora recuperare per la finale degli spareggi per il Mondiale in Qatar contro la Svezia, come confermato per bocca del portavoce Jakub Kwiatkowski: "La lotta contro il tempo continua. Lo stesso giocatore è determinato a giocare contro la Svezia", ha assicurato, lasciando aperto uno spiraglio sulle possibilità che l'ex Hertha scenda in campo nella sfida in programma martedì a Chorzów.