Fiorentina, trattativa bloccata con Italiano: si valutano le alternative, le ultime

Trattativa in questo momento completamente bloccata tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. I viola non vogliono pagare la clausola per il tecnico e non c’è l’intenzione di andare allo scontro con il club ligure. La Fiorentina si sta ora guardando intorno. Smentita l’ipotesi Fonseca che è circolata in queste ore. Non verrà fatto un tentativo per Rafa Benitez, che è in direzione Everton, mentre in lista ci sono adesso Claudio Ranieri e Fabio Liverani. Al momento, nonostante le difficoltà della trattativa, Italiano resta il primo nome. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.