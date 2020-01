Fiorentina, tutta la difesa in diffida: in caso di giallo salteranno il San Paolo

Quest'oggi alle 15 scende in campo la Fiorentina, nella sfida alla Spal, e che poi farà visita al Napoli per la prima giornata del girone di ritorno. Una sfida delicata per il neo allenatore Beppe Iachini, che contro i ragazzi di Semplici si ritroverà con quattro quinti della difesa in diffida: a rischio squalifica ci sono infatti Caceres, Dalbert, Lirola, Milenkovic, in caso di giallo salterebbero proprio la sfida contro il Napoli.