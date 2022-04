Fiorentina-Venezia, le formazioni ufficiali: Ikoné e Maleh titolari. Henry dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Venezia, gara valida per la 33ª di Serie A in programma alle 16.30.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Venezia, gara valida per la 33ª di Serie A in programma alle 16.30. Italiano recupera Odriozola che però va in panchina, al suo posto Venuti. A centrocampo torna Torreira che giocherà con Castrovilli e Maleh, mentre in avanti è il turno del tridente Ikoné-Cabral-Gonzalez. Zanetti punta su Thomas Henry per trovare importanti punti salvezza. A sostegno dell'attaccante francese ci sono Okereke e Johnsen. Il trio di centrocampo è formato da Crnigoj, Busio e Tessmann.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Maleh, Gonzalez, Cabral, Ikonè. Allenatore: Italiano.

A disp. Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Terzic, Piatek, Odriozola, Duncan, Sottil, Amrabat, Nastasic, Kokorin.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crngoj, Busio, Tessman, Johnes, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

A disp. Oliveira, Lazar, Nsame, Aramu, Modolo, Fiordilino, Ullmann, Almeida, Kiyine, Svoboda, Peretz.