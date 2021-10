Fiorentina, Venuti non si dà pace: “Ho ancora l'amaro in bocca per il ko col Napoli”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha parlato a "Viola" la trasmissione di Rtv38.

Amaro in bocca per il ko con Napoli? "C'è più la voglia di ripartire anche se un po' di amaro, quando analizzi le cose, rimane. Ma c'è più l'entusiasmo di far capire che questa Fiorentina c'è e questo non ci può che dare stimoli. Viola nel gruppo delle protagoniste? Come ho sempre detto non ci poniamo un obiettivo ma è importante trovare un'identità di squadra e riproporre in gara quanto fatto in allenamento".