Fiorentina verso il Napoli: tegola Christensen, novità per Nzola

© foto di Federico De Luca

Non ha preso parte all'incontro di ieri sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo terrà ai box per un po' di tempo.

La sosta verrà in soccorso per cercare di smaltire quanto prima il problema fisico. Quanto a M'Bala Nzola, oggi risparmiato per via di una botta al piede incassata in allenamento, nessun problema per Napoli: l'attaccante figuerà regolarmente tra i convocati.