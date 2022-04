Fiorentina, vittoria per 6-0 in amichevole con il Poggibonsi: a segno anche Cabral

La giornata di oggi ha visto la Fiorentina disputare un'amichevole contro il Poggibonsi, squadra di Serie D del senese.

© foto di www.imagephotoagency.it

La giornata di oggi ha visto la Fiorentina disputare un'amichevole contro il Poggibonsi, squadra di Serie D del senese. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, la partita è stata vinta 6-0 dalla squadra allenata da Vincenzo Italiano, con tre gol per tempo. Tra le altre cose il tecnico gigliato ha potuto contare su Arthur Cabral, andato a segno in attesa di scendere ancora in campo nel prossimo impegno di campionato, a Napoli.