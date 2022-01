Fiorentina, Vlahovic via già a gennaio? Super offerta dell’Arsenal per averlo subito

L’ultima tentazione arriva dalla Premier, esattamente da Londra, ma non dai soliti noti. Stavolta è l’Arsenal a indurre in tentazione la Fiorentina per avere subito Dusan Vlahovic. Nella non semplice rincorsa alla qualificazione alla Champions League il tecnico Arteta (dopo la rottura con Aubameyang) ha urgente bisogno di un goleador di razza.

La proposta dei dirigenti dei Gunners è di quelle rilevanti: 55 milioni con pagamento in varie rate e l’abbuono dei 15 milioni del riscatto di Torreira. In totale è una proposta da 70 milioni di euro per il centravanti serbo con il contratto in scadenza tra ormai poco meno di 18 mesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.