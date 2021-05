Fiorentina, Vlahovic: "Vogliamo i 3 punti per chiudere la stagione nel modo migliore!"

Dusan Vlahovic, giocatore del mese della Fiorentina, alla vigilia della sfida con il Napoli è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola: "Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perché vogliamo fare il meglio possibile e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i 3 punti".

L'allenamento alle 1 di notte?

"Non ho mai fatto queste cose, non mi piace molto farlo vedere. Ma stiamo tutti lavorando tanto e vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo".