Firenze, clima teso in vista del Napoli: tifosi protestano per caro biglietti

In attesa che i biglietti per i match al Franchi contro Napoli (alla prima di campionato) e Juve (la prima dopo la sosta) vengano messi in vendita, sui social imperversa già la polemica per i prezzi, resi invece già noti da lunedì sul sito ufficiale viola. Se infatti da un lato - scrive La Nazione - c’è chi ha posto l’accento sul fatto che i prezzi siano troppo alti (il costo delle curve varierà dai 35 euro per la sfida contro Ancelotti ai 50 per l’appuntamento dell’anno con la squadra di Sarri, fino ad un massimo di 375 e 400 per la tribuna vip), altri hanno invece apprezzato la politica messa in atto dalla Fiorentina, che nelle fasce di prezzi proposte ha deciso di tutelare quanti fino ad oggi hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento.