Firenze, segnali di insofferenza di Italiano: agenti del tecnico incontrano il club per la questione clausola?

TuttoNapoli.net

La Nazione di oggi fa il punto su Vincenzo Italiano tra presente e futuro. Il primo si chiama ricerca dell'Europa, quel palcoscenico che il tecnico non è mai riuscito ad assaporare, neanche quando giocava. Nella giornata di ieri il suo nuovo rappresentante, Fali Ramadani, è stato pizzicato ad un incontro in centro città con i due dirigenti viola Barone e Pradè. Possibile, si legge, che al centro dei discorsi ci sia l'ormai celebre clausola sul contratto del tecnico (10 milioni di euro), tema divampato in città nelle ultime ore e che - sostiene il quotidiano - sembra alle spalle della scelta del club di far parlare l'allenatore solo ai canali ufficiali.