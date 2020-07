Firenze, svaligiata la casa di Ribery: bottino piuttosto ingente

Quella di ieri non sarà certo una serata da ricordare per Franck Ribery. Prima l'infortunio alla caviglia nella gara contro il Parma, in attesa delle visite di oggi, poi il rientro a Firenze e la sua casa svaligiata dai ladri. Sul luogo sono subito accorsi i carabinieri ed è ancora in corso l'inventario per una precisa stima del colpo, ma secondo i primi accertamenti il bottino è piuttosto ingente. Rubati, tra le altre cose, gioielli e oggetti preziosi. A riportarlo è Repubblica.it.