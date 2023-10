Fischi a Lukaku, gloria a Thuram: l'Inter batte la Roma di misura a San Siro

A decidere Inter-Roma ci pensa l'uomo che, nell'undici di Simone Inzaghi, ha preso il posto proprio del belga.

San Siro non chiedeva di meglio. Nella serata dei fischi, dei fischietti, degli insulti e per fortuna di nient'altro nei confronti di Romelu Lukaku, a decidere Inter-Roma ci pensa l'uomo che, nell'undici di Simone Inzaghi, ha preso il posto proprio del belga. È Marcus Thuram l'autore del gol che consente ai nerazzurri di battere i giallorossi, sotto gli occhi di papà Lillian e di José Mourinho che, squalificato, segue la partita metà dalla tribuna stampa e metà dalla pancia di quello stadio che, da casa sua, è diventato un avversario in più, seppur con l'affetto di sempre. L'Inter vince 1-0 e rimette la testa in vetta alla classifica, a prescindere da tutto e da tutti, da Napoli-Milan che si giocherà questa sera, controsorpassando la Juventus che ieri aveva confermato di esserci per il tricolore, credendoci fino al 97'.

Ai nerazzurri sono serviti 81 minuti per trovare il gol, pure poco per quanto emerso in campo: amplissimo il divario nel gioco tra la formazione di casa, che ha controllato la partita dall'inizio alla fine, e quella ospite, frenata dalle assenze ma pure da difficoltà strutturali ormai conclamate. Si chiude tra i fischi, fortissimi dal primo all'ultimo, per Big Rom, l'ex fidanzato dell'Inter che non è riuscito a farle male e non ci è andato neanche vicino. Si chiude tra gli applausi, sempre di San Siro, per l'undici in nerazzurro.