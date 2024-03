Fischi allo Stadium: la Juve non va oltre lo 0-0 col Genoa e Vlahovic perde la testa

Solo 0-0 per la Juventus nel lunch match domenicale contro il Genoa.





Poca Juve, fischi Stadium. Momenti di sospensione nel riscaldamento: Chiesa, scelto titolare da Allegri, lamenta un problemino al costato ma nulla di tanto grave da non permettergli di essere in campo. Ritmi lenti in avvio, ne approfitta il Genoa che già in avvio costruisce qualche situazione interessante, arrivando al tiro con Bani e Vitinha, i quali sbattono su uno Szczesny reattivo. Manca precisione alla Juve per larghi tratti, Allegri in panchina sembra irrequieto. A togliere lo zero dalla casella "tiri in porta" per la Juventus serve Gatti, con un destro dalla lunga distanza dopo quasi mezz'ora, facile da gestire per Martinez. È sempre Gatti il più pericoloso dei suoi, indice di voglia di incidere ma anche di una certa sterilità offensiva complessiva della Signora.

Al 75' Vlahovic arriva a colpire da posizione anche migliore, ma manda alto sopra la traversa. Il Genoa si arrocca, altra occasionissima per la Juve al novantesimo, ma Kean dal limite sbatte sul palo. La Juventus rimane in dieci uomini nei minuti di recupero. Espulso Dusan Vlahovic: dopo aver preso un'ammonizione, Giua ne ha estratto un altro a strettissimo giro di posta, espellendo il centravanti serbo dal campo.