Fischi allo Stadium, un altro pari per la Juve: solo 1-1 con la Salernitana

La Juventus non va oltre l'1-1 col fanalino di coda Salernitana e deve posticipare la qualificazione in Champions League.

I primissimi minuti sono della Salernitana, ma la prima palla gol è della Juventus. E arriva dopo meno di otto minuti: Sambia sbaglia il disimpegno, Vlahovic ne approfitta ed esplode un missile che colpisce solo la traversa. Al 27' a sorpresa è la Salernitana a mettere il muso davanti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pierozzi anticipa tutti sul primo palo, dà una frustata di testa al pallone, Szczesny tocca soltanto ma non evita lo 0-1. E' il primo gol in Serie A del difensore granata. La Juventus abbozza una reazione con un paio di conclusioni da fuori, ma è ancora la Salernitana ad andare vicina al 2-0, con Ikwuemesi che spreca a tu per tu con Szczesny.

Nel finale Miretti colpisce la traversa. Sono tre i legni della serata per i bianconeri. Quando la Salernitana stava pregustando il secondo anno di fila con un successo in casa della Juventus, la Vecchia Signora utilizza la specialità della casa, le palle inattive, per riacciuffare per i capelli il pareggio. Al primo minuto di recupero, da palla ferma, Locatelli trova la sponda di tacco giusta per l'inserimento di Rabiot, tra i peggiori in campo, che in spaccata sul secondo palo trova il pallone e l'1-1. Il finale è un assedio bianconero, senza successo, e un sussulto in contropiede della Salernitana all'ultimissimo minuto, una ripartenza cestinata da Basic.