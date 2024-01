"Fischia, porca tr**a!", ma poi "gol regolare": l'incredibile audio Var su Inter-Verona

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A UFFICIALE - LAZIO, CORI RAZZISTI A LUKAKU: IL GIUDICE SPORTIVO CHIUDE TRE SETTORI DELL'OLIMPICO Tre settori dell'Olimpico biancoceleste chiusi per una giornata dopo i cori a Lukaku, 50.000 euro di ammenda alla Lazio e 15.000 euro alla Roma per i fatti del derby di Coppa Italia: è questa la decisione del Giudice Sportivo due... Tre settori dell'Olimpico biancoceleste chiusi per una giornata dopo i cori a Lukaku, 50.000 euro di ammenda alla Lazio e 15.000 euro alla Roma per i fatti del derby di Coppa Italia: è questa la decisione del Giudice Sportivo due...