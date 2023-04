"Fisicamente siamo a pezzi", rivelazione choc dallo spogliatoio Juve

Sono tanti i giocatori scontenti, da Chiesa, lasciato solo contro i nerazzurri a ricoprire un ruolo lontano dalle sue caratteristiche, a Di Maria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri dopo il ko contro l'Inter, che ha certificato un rendimento pessimo nell'ultimo periodo con una sola vittoria nelle ultime cinque, deve fare i conti anche con un gruppo che rischia di sbriciolarsi. "Fisicamente siamo a pezzi", confidava l'altra sera uno dei suoi uomini a microfoni spenti, ed Allegri lo sa e infatti tenta di dosare le energie.

Sono tanti i giocatori scontenti, da Chiesa, lasciato solo contro i nerazzurri a ricoprire un ruolo lontano dalle sue caratteristiche, a Di Maria che vorrebbe giocare sempre, fino a Milik, che proprio contro l'Inter avrebbe meritato la titolarità. La strada europea a questo punto determinerà il destino dell'allenatore, anche se per il momento, per Elkann e tutta la Juve, il suo futuro non sembra essere in discussione, nonostante la perdita dell'aplomb e della fiducia di parte della squadra. A riportarlo è Il Corriere della Sera.