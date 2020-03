Flashmob con l'inno della Roma, laziale scende in strada armato di spranga

Tempi di CoronaVirus e di flash-mob per l'Italia, ma non tutti a lieto fine. Come scrive l'edizione online de 'Il Messaggero', durante il flash-mob musicale a Roma alcuni residenti in una palazzina hanno trasmesso l'inno di Antonello Venditti dedicato alla squadra giallorossa. L'idea non è piaciuta a un tifoso della Lazio. che armato di spranga è sceso in strada minacciando i cugini dirimpettai.