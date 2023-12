Flop al Milan, De Ketelaere dice tutto: "Non posso correre 12km a partita..."

Il centrocampista dell'Atalanta Charles De Ketelaere è intervenuto a DAZN dopo il match vinto 4-1 contro la Salernitana

Il centrocampista dell'Atalanta Charles De Ketelaere è intervenuto a DAZN dopo il match vinto 4-1 contro la Salernitana: "Gasperini ci carica, ci dà indicazioni tattiche, anche per le palle inattive".

Cosa stai scoprendo di te stesso quest'anno grazie a Gasperini?

"Ha idee tattiche molto chiare. Dà fiducia, siamo nelle posizioni giuste e creiamo tante occasioni".

Speri di rimanere all'Atalanta?

"Qua mi sento bene. Sarei felice di rimanere ma siamo a dicembre e pensiamo partita dopo partita, senza pensare a giugno prossimo".

Hai messo qualche muscolo in più rispetto al passato?

"Vero, anche la posizione mi dà più certezze. Non posso correre 12 chilometri ma in questa posizione posso essere più intenso e mi sento più forte".