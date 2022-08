Flop alla Roma: l'ex Diawara riparte dall'Anderlecht

Amadou Diawara riparte dall'Anderlecht. A confermarlo è lo stesso allenatore del club belga Felice Mazzù

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Amadou Diawara riparte dall'Anderlecht. A confermarlo è lo stesso allenatore del club belga Felice Mazzù, interpellato sulle qualità del centrocampista in arrivo dalla Roma: "Quando ero al Genk affrontammo il Napoli in Champions League. Diawara non giocò in quell'occasione, ma lo avevamo analizzato. Lo abbiamo analizzato di nuovo con il mio attuale staff ed è un profilo interessante. Ci porterà i muscoli che mancavano. Amadou non ha giocato molto negli ultimi mesi, ma sarà pronto presto", le sue dichiarazioni riportate dal portale Le Libre.