Flop Bakayoko, zero minuti in stagione: il Milan e Pioli lo ignorano per due motivi

Il curioso caso di Tiemoue Bakayoko, il centrocampista del Milan da zero minuti in stagione.

Il curioso caso di Tiemoue Bakayoko, il centrocampista del Milan da zero minuti in stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese è totalmente ignorato da Pioli per due ragioni: la prima è riconducibile al fatto che non si alleni ad alti ritmi, la seconda invece è dovuta alla formula del suo trasferimento. L'ex Monaco è in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto, ma al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45' si tramuterebbe in obbligo. Evidentemente non c'è tutta questa voglia di fargli continuare il suo percorso in rossonero.