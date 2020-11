Flop Bernardeschi: la Juventus vuole cederlo per liberarsi del pesante ingaggio

Federico Bernardeschi ha deluso e ora la Juventus vuole liberarsene. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che, isolato dal gruppo, in piena crisi involutiva, l'esterno della Nazionale - che spesso è stato proposto al Napoli per arrivare a Milik - potrebbe essere ceduto a gennaio. Anche in prestito: di questi tempi liberarsi di uno stipendio da 4,5 milioni può essere salutare.