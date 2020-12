Flop Bernardeschi: non ha mercato in Italia e piace a due club stranieri di seconda fascia

La Juventus aveva provato a inserirlo nell'affare Milik, il Napoli aveva rifiutato. Ora Bernardeschi rischia di dover salutare la Juventus. Per lui poche offerte in Italia, ecco perché il Corriere dello Sport fa sapere che il suo futuro potrebbe essere all'estero. Due i club a lui interessati: uno è il Lione e un altro è l'Hertha Berlino. Di certo non sono società di prima classe. Un rendimento incostante ha fatto crollare la quotazione di Bernardeschi. Sono lontani i tempi in cui brillava con la Juventus.