Flop De Ketelaere: pagato 32mln, ora il Milan può cederlo in prestito

© foto di DANIELE MASCOLO

40 presenze senza realizzare neanche un gol. E' il magro bottino di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan. Il fantasista belga è arrivato l'anno scorso in rossonero con tante aspettative che però sono state disattese specialmente per i 35 milioni investiti per acquistarlo dal Bruges. Per questo motivo che il giovane è stato messo sul mercato e in estate potrebbe salutare.

Apertura sul prestito

Non è quindi mistero che il giocatore sia stato messo nella lista dei partenti con la società che sarebbe disponibile, come noto, ad ascoltare proposte che si aggirano attorno ai 27-28 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club potrebbe aprire anche alle possibilità del prestito con diritto di riscatto, meglio se obbligo.