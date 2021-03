Flop Juve e i quotidiani ricordano: nessun senatore è andato a parlare in tv

Oltre i nodi intricati che Andrea Pirlo dovrà fronteggiare nel prossimo futuro, come mancanza di risultati o la gestione di Cristiano Ronaldo, ce n'è uno che ha del paradossale. Nessuno fra Buffon, Chiellini e Bonucci si è presentato a spiegare la disfatta in favore di telecamere. Di più, Bonucci non ha salutato il tecnico al momento della sostituzione, mentre si avviava in panchina, come spiega Il Corriere dello Sport. Può essere la spia di un cambio di paradigma, con Pirlo che è rimasto solo ad affrontare le critiche.